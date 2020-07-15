«Северсталь» подписала пробный контракт с Василием Хабаровым

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал пробный контракт с нападающим Василием Хабаровым, информирует команда в «Твиттере».
24-летний хоккеист прошедший сезон провёл в Высшей хоккейной лиге, выступая за пензенский «Дизель» и китайский «Чэн Тоу». Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Хабаров принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности "-4".
Также сообщается о заключении пробного контракта с защитником Кириллом Аблаевым.
Напомним, план тренировочного сбора «Северстали» выглядит так:
07.07- 10.07 — углублённое медицинское обследование;
14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;
04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;
07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;
10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;
15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.
- 15 июля 2020
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