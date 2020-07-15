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«Северсталь» подписала пробный контракт с Василием Хабаровым

«Северсталь» подписала пробный контракт с Василием Хабаровым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал пробный контракт с нападающим Василием Хабаровым, информирует команда в «Твиттере».

24-летний хоккеист прошедший сезон провёл в Высшей хоккейной лиге, выступая за пензенский «Дизель» и китайский «Чэн Тоу». Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Хабаров принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности "-4".

Также сообщается о заключении пробного контракта с защитником Кириллом Аблаевым.

Напомним, план тренировочного сбора «Северстали» выглядит так:

07.07- 10.07 — углублённое медицинское обследование;

14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;

27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;

04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;

07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;

10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;

15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;

24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.

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