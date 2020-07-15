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Хартли и несколько легионеров «Авангарда» вылетели в Россию

Хартли и несколько легионеров «Авангарда» вылетели в Россию
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли и легионеры «ястребов» Вилле Покка, Корбан Найт и Оливер Каски вылетели в Россию, чтобы присоединиться к клубу.

«Боб уже летит к «Авангарду»! Вместе с Вилле Поккой и нашими новичками — Корбаном Найтом и Оливером Каски.

Это было непросто! Вы знаете, что ограничения из-за пандемии всё ещё действуют, а ко всем проблемам добавилось отсутствие виз у легионеров нашей команды. Огромные слова благодарности МИД и правительству РФ, а также КХЛ и лично её президенту Алексею Морозову за помощь и за то, что «Авангард» сможет приступить к предсезонной подготовке в практически оптимальном составе!

Рид Буше присоединится к команде позже — и мы сразу вам об этом расскажем!» — указано в сообщении клуба.

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