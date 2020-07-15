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Консультант рижского «Динамо»: Микс Индрашис близок к возвращению в клуб

Консультант рижского «Динамо»: Микс Индрашис близок к возвращению в клуб
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Микс Индрашис близок к возвращению в рижское «Динамо», сообщает TVNET Sports со ссылкой на консультанта клуба Гунтарса Пасту.

29-летний нападающий в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защищал цвета московского «Динамо». В 41 матче регулярного чемпионата Индрашис записал на свой счёт 26 (6+18) баллов при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 15 минут и 21 секунду за матч.

В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.

Индрашис отыграл за клуб из Москвы два сезона, ранее он выступал за рижское «Динамо».

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