Консультант рижского «Динамо»: Микс Индрашис близок к возвращению в клуб

Нападающий Микс Индрашис близок к возвращению в рижское «Динамо», сообщает TVNET Sports со ссылкой на консультанта клуба Гунтарса Пасту.
29-летний нападающий в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защищал цвета московского «Динамо». В 41 матче регулярного чемпионата Индрашис записал на свой счёт 26 (6+18) баллов при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 15 минут и 21 секунду за матч.
В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.
Индрашис отыграл за клуб из Москвы два сезона, ранее он выступал за рижское «Динамо».
- 15 июля 2020
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