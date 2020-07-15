Минское «Динамо» расторгло контракт с Морроу и подписало пробное соглашение с Усовым

Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Джо Морроу, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. По информации «Чемпионата», игрок отказался от снижения зарплаты, из-за чего и покинул клуб.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний Морроу принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт три результативных передачи при показателе полезности "-8" и 23 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 21 минуту и 8 секунд.



Также минское «Динамо» подписал пробное соглашение с 18-летним нападающим Ильёй Усовым. В сезоне-2019/2020 Усов покинул школьную лигу USHS и переехал в WHL, где пробился в состав команды «Принс Альберт», где играл с Владимиром Алистровым и Даниилом Степановым. Нападающий провёл 58 матчей, в которых отметился 52 (22+30) очками.