Панарин: для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Я там ещё ни разу не был

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможное возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры. Российский хоккеист отметил, что ему будет приятно дебютировать на ОИ.



«Для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Вдвойне приятно представлять свою страну, тем более я ещё ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому для меня это большое событие», – рассказал Панарин.



В 69 матчах минувшего чемпионата НХЛ россиянин набрал 95 (32+63) очков. 14 июля профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Панарин вошёл в число трёх номинантов на приз.