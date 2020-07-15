Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Я там ещё ни разу не был

Панарин: для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Я там ещё ни разу не был
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможное возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры. Российский хоккеист отметил, что ему будет приятно дебютировать на ОИ.

«Для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Вдвойне приятно представлять свою страну, тем более я ещё ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому для меня это большое событие», – рассказал Панарин.

В 69 матчах минувшего чемпионата НХЛ россиянин набрал 95 (32+63) очков. 14 июля профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Панарин вошёл в число трёх номинантов на приз.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020