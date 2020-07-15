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Ковальчук: все ребята «Вашингтона» пришли в отличную форму. Мы как большая семья

Ковальчук: все ребята «Вашингтона» пришли в отличную форму. Мы как большая семья
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о состоянии команды, воссоединившейся после карантина.

«Я думаю, что все ребята пришли в отличную физическую и психологическую форму. Мы все — как большая семья», — приводит слова Ковальчука североамериканский журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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