В Сочи стартовал лагерь развития ФХР с кандидатами в молодёжную сборную России

Сегодня, 15 июля, в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи стартовал специальный лагерь развития ФХР, информирует официальный сайт организации. Участие в нём принимают кандидаты в молодёжную сборную России U20, представляющие клубы североамериканских юниорских лиг.
Днём участники лагеря прибыли в Сочи с соблюдением всех карантинных мер. Тренировки в спортивном центре ФГБУ «Юг Спорт» стартуют 16 июля и продлятся 10 дней.
После этого хоккеисты примут участие в сборе молодёжной сборной России U20, который также пройдёт в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт» и продлится с 25 июля по 5 августа.
Затем команда выступит на ежегодном предсезонном турнире Sochi Hockey Open, в котором также примут участие клубы КХЛ «Авангард», «Локомотив», СКА и ХК «Сочи». По традиции российская команда будет выступать на турнире под названием «Олимпийская сборная России U20».
- 15 июля 2020
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