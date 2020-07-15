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Хоккеисты ХК «Сочи» прошли тесты по физической подготовке

Хоккеисты ХК «Сочи» прошли тесты по физической подготовке
Хоккей / КХЛ 0

Игроки хоккейного клуба «Сочи» прошли тесты по физической подготовке, информирует официальный сайт «леопардов».

«После углублённого медицинского обследования игроки «Сочи» сдали тесты по общефизической подготовке, важные для оценки состояния хоккеистов и их готовности к работе на предсезонке. Силовые тесты проходили в тренажерном зале в ДС «Большой», а прыжковые тесты, челночный бег, метание медбола и другие – на стадионе базы «Юность», где «леопарды» традиционно размещаются на время первых тренировочных сборов. И проживание, и тренировки команды проходят со строгим соблюдением рекомендаций Континентальной хоккейной лиги и Роспотребнадзора», — указано в сообщении клуба.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале ХК «Сочи».

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