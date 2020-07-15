Хоккеисты ХК «Сочи» прошли тесты по физической подготовке

Игроки хоккейного клуба «Сочи» прошли тесты по физической подготовке, информирует официальный сайт «леопардов».



«После углублённого медицинского обследования игроки «Сочи» сдали тесты по общефизической подготовке, важные для оценки состояния хоккеистов и их готовности к работе на предсезонке. Силовые тесты проходили в тренажерном зале в ДС «Большой», а прыжковые тесты, челночный бег, метание медбола и другие – на стадионе базы «Юность», где «леопарды» традиционно размещаются на время первых тренировочных сборов. И проживание, и тренировки команды проходят со строгим соблюдением рекомендаций Континентальной хоккейной лиги и Роспотребнадзора», — указано в сообщении клуба.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале ХК «Сочи».