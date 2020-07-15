Ковальчук: из Овечкина постоянно бьёт фонтан энергии. Он всё делает правильно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением об атмосфере в команде.
«Я ведь уже знаком со всеми ребятами, с тренерским штабом, со здешней системой. Уж не знаю, почему, но вне льда вписаться в новый коллектив мне всегда было легко. Особенно после того, как мы вместе провели на выезде, кажется, последние дней 10 перед паузой. Это ведь и с „химией“ тоже помогает. Теперь мы вообще, надеюсь, проведем в торонтском „пузыре“ месяца два с половиной, что тоже будет круто. Конечно, такое количество русских ребят в команде особенно облегчает адаптацию. Из Ови, нашего капитана, постоянно бьёт фонтан энергии, он старается сделать так, чтобы ребята побольше тусовались вместе, как большая семья. И то, что он это делает — думаю, очень правильно», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
- 15 июля 2020
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