Тэллон: надеемся, что в следующем сезоне Денисенко поборется за место в основном составе

Генеральный менеджер клуба «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Григорием Денисенко.



«Рады официально подписать с Григорием трёхлетний контракт, который начнет действовать с сезона-2020/2021. Очень способный и трудолюбивый молодой игрок, его ждет яркое будущее в нашей организации. Несмотря на то что он не сможет сыграть в нынешнем сезоне, ждём, что он поборется за место в составе в следующем чемпионате», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.



В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.