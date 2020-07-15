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Тэллон: надеемся, что в следующем сезоне Денисенко поборется за место в основном составе

Тэллон: надеемся, что в следующем сезоне Денисенко поборется за место в основном составе
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер клуба «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Григорием Денисенко.

«Рады официально подписать с Григорием трёхлетний контракт, который начнет действовать с сезона-2020/2021. Очень способный и трудолюбивый молодой игрок, его ждет яркое будущее в нашей организации. Несмотря на то что он не сможет сыграть в нынешнем сезоне, ждём, что он поборется за место в составе в следующем чемпионате», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.

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