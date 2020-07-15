Глава МОК: держим дверь открытой для игроков НХЛ, многие выразили желание сыграть на ОИ

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что рассчитывает на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года. Напомним, НХЛ и профсоюз игроков лиги одобрили продление коллективного трудового соглашения на четыре года. Новый договор предусматривает участие хоккеистов в Олимпийских играх в 2022 и 2026 годах.
«Хотим, чтобы лучшие хоккеисты приехали на Игры. Держим дверь открытой для игроков НХЛ. Ценим, что многие из них выразили желание сыграть в Пекине. Сделан шаг навстречу тому, чтобы хоккеисты приехали на Олимпиаду», — приводит слова Баха РИА «Новости».
Игроки НХЛ не принимали участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане после того, как ездили на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
- 15 июля 2020
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