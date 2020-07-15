Гатиятулин: «Трактор» приступил к тренировкам. Ждём приезда легионеров и ещё пары ребят

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал начало клубных тренировок.
«Команда сегодня приступила к тренировкам. Правда, пока не в полном составе – приезда легионеров и ещё пары ребят, которых подписали на этой неделе, ждём со дня на день. Главная задача, как всегда, — заложить базу и фундамент на будущее, на сезон. Первый тренировочный этап можно разделить на несколько микроциклов по четыре дня, между которыми у команды будет по одному выходному. Сейчас у нас начинается первый, втягивающий отрезок: проверили общее состояние игроков, сделали тесты, акцентируем внимание на работе в зале. 16 июля, если можно так выразиться в нынешних условиях, заезжаем на сбор и изолируем команду от посторонних контактов. 20 июля выходим на лёд и начинаем второй микроцикл, с одним занятием утром и двумя тренировками вечером. С 25 июля переходим в стандартный предсезонный режим зал плюс лёд два раза в день. На второе августа у нас запланирована контрольная встреча в Магнитогорске. Радует, что у всех ребят в команде рабочее настроение, хорошие эмоции и большое желание двигаться вперёд», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 15 июля 2020
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