Ковальчук: коронавирус научил нас тому, что хоккей — не самое главное

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Было тяжело. Когда новые случаи COVID-19 возникали в Китае, все воспринимали эти новости расслабленно. Никто не думал, что вирус разлетится по всему миру. Зато теперь, думаю, мы уже точно не забудем 2020 год всю оставшуюся жизнь. Он научил нас тому, что хоккей — не главное. Самое главное — здоровье. Наши родные, близкие друзья — мы все должны пройти через это испытание, это сумасшедшее время вместе. Никто не мог предсказать чего-то подобного. Но теперь, когда хоккей возвращается, мы все очень рады. И за себя, и за болельщиков, у которых будет что посмотреть по телевизору и получить от жизни чуточку больше радости. Ведь хоккей скоро можно будет смотреть с утра до позднего вечера



Упражнения на карантине? У меня дома четверо детей. Пока мы сидели безвылазно дома, всех их нужно было чем-то занимать, и я должен был делать это на личном примере. Мы и придумывали каждый день что-то новое, особенно с моими двумя мальчишками. У нашей семьи никаких выходных не было. Понимаю, что большинство людей не пробовало делать такие упражнения. Что ж, теперь попробуют. Мы для того и делились в Инстаграме роликами», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.