Куинн: Шестёркин сегодня играл великолепно. Он был просто неподражаем

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в двустороннем матче с участием 28 игроков.

«Игорь сегодня играл великолепно. Он был просто неподражаем. Игру Лундгвиста и Георгиева не стала сюрпризом. Как я уже говорил, мы верим во всех трёх вратарей. Пусть сражение продолжается», — приводятся слова Кинна на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Игорь Шестёркин провёл 12 игр в составе «Рейнджерс», в которых одержал 10 побед, имея 93,2% отражённых бросков и средний показатель пропущенных шайб 2,52. Его соотечественник Александр Георгиев отыграл 32 встречи, победив в 17 из них. На его счету две игры на ноль. Процент отражённых бросков составляет 91%, при 3,04 в среднем пропущенной шайбы за игру.

Ранее Куинн рассказал, что постарается выбрать основного голкипера на рестарт сезона НХЛ во время тренировочного лагеря.