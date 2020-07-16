Куинн: Шестёркин сегодня играл великолепно. Он был просто неподражаем

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в двустороннем матче с участием 28 игроков.
«Игорь сегодня играл великолепно. Он был просто неподражаем. Игру Лундгвиста и Георгиева не стала сюрпризом. Как я уже говорил, мы верим во всех трёх вратарей. Пусть сражение продолжается», — приводятся слова Кинна на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне Игорь Шестёркин провёл 12 игр в составе «Рейнджерс», в которых одержал 10 побед, имея 93,2% отражённых бросков и средний показатель пропущенных шайб 2,52. Его соотечественник Александр Георгиев отыграл 32 встречи, победив в 17 из них. На его счету две игры на ноль. Процент отражённых бросков составляет 91%, при 3,04 в среднем пропущенной шайбы за игру.
Ранее Куинн рассказал, что постарается выбрать основного голкипера на рестарт сезона НХЛ во время тренировочного лагеря.
- 16 июля 2020
-
05:39
-
00:44
-
00:18
- 15 июля 2020
-
23:53
-
23:24
-
22:56
-
22:23
-
22:02
-
21:28
-
21:00
-
20:54
-
20:15
-
20:08
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:27
-
17:48
-
17:26
-
17:18
-
17:00
-
16:51
-
16:32
-
16:05
-
15:47
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:38
-
14:04
-
14:00
-
13:35