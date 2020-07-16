37-летний Андрей Таратухин продлил контракт с румынской «Чиксередой»

37-летний российский нападающий Андрей Таратухин продлил контракт с «Чиксередой», сообщается в официальной группе румынского клуба в «Фейсбуке». Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне опытный нападающий забросил 17 шайб и сделал 25 результативных передач в 44 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги. В пяти матчах плей-офф в активе Таратухина 5 (2+3) очков. В 16 матчах регулярного чемпионата Румынии Андрей отличился 13 раз и ещё 17 раз ассистировал партнёрам. Следующий сезон станет для форварда четвёртым в «Чиксереде».

Хоккеист является трёхкратным чемпионом России. На уровне КХЛ Таратухин выступал за «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Атлант», «Югру», «Амур» и «Кузню». В составе уфимской команды форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В 438 матчах на уровне КХЛ на счету игрока 121 очко.