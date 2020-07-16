Три россиянина вошли в топ-10 правых нападающих плей-офф по версии официального сайта НХЛ

На официальном сайте НХЛ представлен рейтинг лучших правых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом. В голосовании приняли участие 13 авторов сайта, каждый из которых назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е). Три россиянина вошли в топ-10.

Первое место занял Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». На второй позиции расположился лучший бомбардир прошлого сезона и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Топ-3 замкнул нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

В топ-10 также вошли: Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Блейк Уилер, Патрик Лайне (оба — «Виннипег Джетс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).