Пекка Йормакка: игроки «Витязя» не получили зарплату за три месяца. Всё ещё жду

Финский нападающий Пекка Йормакка заявил, что по-прежнему ждёт деньги от «Витязя», в котором играл в прошлом сезоне КХЛ.



«Всё ещё жду. Игроки не получили зарплату за три месяца, а это довольно большая сумма. Никто на самом деле ничего не говорит. Мой агент работает в этом направлении, но мне иногда приходилось связываться с руководством команды и спрашивать, какова ситуация.



Было объявлено, что зарплата поступит 25 июля. «Витязь» должен решить вопрос о зарплатах игрокам за прошлый сезон, если клуб хочет продолжать выступать в лиге», – цитирует Йормакку Ilta-Sanomat.

Ранее появилась информация, что четыре хоккеиста «Витязя» подписали новые контракты с подмосковным клубом с понижением зарплаты.