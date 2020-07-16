Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пекка Йормакка: игроки «Витязя» не получили зарплату за три месяца. Всё ещё жду

Пекка Йормакка: игроки «Витязя» не получили зарплату за три месяца. Всё ещё жду
Хоккей / КХЛ 0

Финский нападающий Пекка Йормакка заявил, что по-прежнему ждёт деньги от «Витязя», в котором играл в прошлом сезоне КХЛ.

«Всё ещё жду. Игроки не получили зарплату за три месяца, а это довольно большая сумма. Никто на самом деле ничего не говорит. Мой агент работает в этом направлении, но мне иногда приходилось связываться с руководством команды и спрашивать, какова ситуация.

Было объявлено, что зарплата поступит 25 июля. «Витязь» должен решить вопрос о зарплатах игрокам за прошлый сезон, если клуб хочет продолжать выступать в лиге», – цитирует Йормакку Ilta-Sanomat.

Ранее появилась информация, что четыре хоккеиста «Витязя» подписали новые контракты с подмосковным клубом с понижением зарплаты.

Четыре хоккеиста «Витязя» подписали новые контракты с понижением зарплаты
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020