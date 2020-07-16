Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко попрощался с болельщиками ЦСКА

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко попрощался с болельщиками ЦСКА, цвета которого защищал на протяжении последних трёх сезонов.
«Очень благодарен ЦСКА за эти три года, у нас была очень хорошая команда. Всё на высшем уровне, всё очень понравилось. Мы стали чемпионами. Очень жаль, что в этом году сезон отменили после первого раунда плей-офф. Но такие вещи вне нашего контроля. Я уверен, что стал сильнее как хоккеист за эти сезоны», — цитирует Григоренко пресс-служба московского клуба.
Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.
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