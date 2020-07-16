Оберг: мои друзья из Швеции говорили, что психология многих игроков КХЛ заточена на атаку
Нападающий «Трактора» Понтус Оберг поделился ожиданиями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиги.
«Некоторые мои друзья из Швеции играли в КХЛ, говорили, что здесь интересно, атакующий хоккей, психология многих игроков заточена на атаку. Я подумал, что такой хоккей подошёл бы мне. Также, если не ошибаюсь, в КХЛ площадки отличаются по размерам, будет интересно.
Не скажу, что многое знал о городе, к тому же был в России раз или два. Кажется, в Санкт-Петербурге. Команда в это межсезонье подписала игроков из Швеции, я знаю Томаша Гику, мои друзья знают Лукаша Седлака и отзывались о нём очень хорошо. Думаю, что мы сможем добиться хороших результатов в сезоне», — цитирует Оберга пресс-служба челябинского клуба.
«Трактор» объявил о подписании контракта с Понтусом Обергом
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