Сыгравший 372 матча в КХЛ Сергей Монахов продолжит карьеру в санкт-петербургском «Динамо»
Состав санкт-петербургского «Динамо» пополнил нападающий Сергей Монахов, сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Контракт с хоккеистом заключён на один сезон.
29-летний нападающий — уроженец Павловска и воспитанник ленинградского хоккея. До 2013 года Сергей выступал в Санкт-Петербурге за команды системы СКА в МХЛ, КХЛ и ВХЛ. С сезона-2013/2014 нападающий переехал в Череповец и больше хоккейную прописку не менял – в составе «Северстали» он отыграл восемь сезонов.
В минувшем сезоне Монахов принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (3+9) очков. Всего в Континентальной лиге Монахов 372 матча и набрал 78 (39+39) очков при показателе полезности "-13" и 48 минутах штрафного времени.
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