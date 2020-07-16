Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сыгравший 372 матча в КХЛ Сергей Монахов продолжит карьеру в санкт-петербургском «Динамо»

Сыгравший 372 матча в КХЛ Сергей Монахов продолжит карьеру в санкт-петербургском «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Состав санкт-петербургского «Динамо» пополнил нападающий Сергей Монахов, сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Контракт с хоккеистом заключён на один сезон.

29-летний нападающий — уроженец Павловска и воспитанник ленинградского хоккея. До 2013 года Сергей выступал в Санкт-Петербурге за команды системы СКА в МХЛ, КХЛ и ВХЛ. С сезона-2013/2014 нападающий переехал в Череповец и больше хоккейную прописку не менял – в составе «Северстали» он отыграл восемь сезонов.

В минувшем сезоне Монахов принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (3+9) очков. Всего в Континентальной лиге Монахов 372 матча и набрал 78 (39+39) очков при показателе полезности "-13" и 48 минутах штрафного времени.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020