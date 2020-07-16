«Трактор» назвал заявку команды для прохождения предсезонного сбора

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин определил состав команды для прохождения предсезонного сбора, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Сегодня, 16 июля, хоккеисты разместятся в гостинице и будут изолированы от посторонних контактов.



Вратари:

Роман Вилл*, Илья Горбунов, Никита Подскребалин, Александр Судницин, Иван Федотов



Защитники:

Дмитрий Алексеев, Глеб Бабинцев, Ник Бэйлен*, Станислав Гареев, Илья Гатиятулин, Олег Евенко, Богдан Жиляков, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Александр Кирпичников, Леонид Лавриненко, Дмитрий Огурцов, Лоуренс Пилут*, Сергей Телегин, Пётр Ясинский



Нападающие:

Александр Авцин, Якоб Берглунд*, Владимир Бобылёв, Алексей Бывальцев, Томаш Гика*, Павел Дорофеев, Данил Зиновьев, Сергей Калинин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Антон Лазарев, Вячеслав Лещенко, Константин Лукин, Демид Мансуров, Артём Михеев, Понтус Оберг*, Вячеслав Основин, Игорь Полыгалов, Лукаш Седлак*, Егор Степанов, Никита Тертышный, Егор Фатеев, Николай Чебыкин, Александр Шаров, Марсель Шолохов.



* – иностранцы прибудут в Челябинск 17 июля и присоединятся к команде после прохождения всех необходимых медицинских процедур.



Стартовый тренировочный цикл «Трактора»:

15-18 июля – двухразовые тренировки в зале (утро/вечер)

20-23 июля – зал (утро) + зал/лёд (вечер)

25-28 июля – зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)

30 июля -1 августа — зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)

2 августа – контрольный матч в Магнитогорске.

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