Президент «Витязя»: уверен, скоро мы все в клубе вернёмся в прежнее состояние

Подмосковный «Витязь» приступил к подготовке к новому сезону. Первый сбор в Подольске подмосковного «Витязя» прошёл утром 16 июля. С приветственной речью выступил президент клуба Михаил Головков.

«Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Уверен, скоро мы все в клубе вернёмся в прежнее состояние. У всех вас есть личные амбиции и командные. Задачи поставим, когда соберёмся в полном составе. В добрый путь! Стартуем!», — цитирует Головкова пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее финский нападающий Пекка Йормакка заявил, что по-прежнему ждёт денег от «Витязя», в составе которого играл в прошлом сезоне КХЛ. По словам Йормакки, в подмосковном клубе обещают рассчитаться с долгами по зарплате 25 июля.