Зарипов: «Ак Барс» мог побороться и за золото. Уступили ЦСКА лишь одно очко

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал подписание нового контракта с клубом на один год.

«В этом сезоне, думаю, у всех были сложные переговоры. Что поделать, такова наша профессия. Я привык к тому, что каждые переговоры по-своему трудные. Сейчас в некоторых моментах нужно было найти общее понимание. Но я очень рад, что мы всё-таки пришли к одному знаменателю и я остался в «Ак Барсе».

У каждого хоккеиста сейчас одна цель – Кубок Гагарина. Но в этом году сезон завершился досрочно. Поэтому я рад, что «Ак Барс» стал серебряным призёром чемпионата. Хотя мы уступили ЦСКА лишь одно очко. Если бы мы знали, что так будет, могли и побороться за золото», – цитирует Зарипова Russian Hockey Style.ru.