Вайсфельд: Барабанов пересидел в КХЛ. Возможно, потерял мотивацию в последний сезон

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением об отъезде игроков СКА Александра Барабанова и Артёма Зуба в НХЛ.
«Барабанову, на мой взгляд, надо было давно решиться на переезд. Мне очень нравится этот форвард, он своеобразный и интересный. Но в последний сезон Александр, мне кажется, перестал прогрессировать, возможно, потерял мотивацию. Думаю, он немного пересидел в КХЛ.
Что касается Зуба. Если есть предложение из НХЛ, то надо ехать. Сейчас самое время. Его решение не вызывает вопросов, оно очевидно. Тем более что к борьбе за место в основе «Оттавы» он точно готов. У «Сенаторз» сейчас такая оборона, что у Артёма есть хорошие шансы заиграть.
Пока НХЛ будет лучшей лигой в мире, наша молодёжь будет туда перебираться. Там выше уровень хоккея, жизни. Но, во-первых, не все поедут. А во-вторых, мы говорим о выстраивании клубной пирамиды, подготовке резервов, когда можно будет заменить безболезненно тех, которые решили себя попробовать за океаном», — приводит слова Вайсфельда «Спорт уик-энд».
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