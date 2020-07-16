Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА внёс изменения в план подготовки к новому сезону КХЛ

ЦСКА внёс изменения в план подготовки к новому сезону КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил о внесении изменений в план подготовки армейской команды к сезону-2020/2021.

Команда отправится на сбор в нижегородскую область не 19-го, а 25 июля. До этого момента «армейцы будут тренироваться в Москве. Сборы в нижегородской области продлятся до 7 августа. Также перенесена дата товарищеского матча с «Торпедо», который состоится 3 августа.

В августе в Москве у ЦСКА запланированы два товарищеских матча (с московским «Динамо» 8 августа и «Ак Барсом» 13 августа), а также участие в Кубке мэра Москвы с 27 по 29 августа.

При этом в обновлённом плане предсезонной подготовки ничего не говорится о сборе в финском Валкеакоски, которые должен был пройти с 14 по 23 августа.

Спортивный директор ЦСКА — о сборе в Финляндии: надеемся, что никаких ограничений не будет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020