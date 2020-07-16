Экс-форвард «Авангарда» Щегольков пройдёт просмотр в «Ростове»
«Ростов» заключил просмотровый контракт с нападающим Вадимом Щегольковым, сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.
В минувшем сезоне российский нападающий защищал цвета ижевской «Ижстали», которая являлась клубом-партнёром «Авангарда» в ВХЛ. В 42 матчах регулярного чемпионата Вадим забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "-1" и 20 минутах штрафного времени.
26-летний форвард имеет приличный опыт выступления в КХЛ. За карьеру в лиге Вадим выступал за «Донбасс», ХК «Сочи» и «Авангард». В общей сложности сыграл 91 матч и набрал 22 (12+10) очка. В ВХЛ играл за «Кубань», «Дизель», «Буран», «Динамо» СПб, «Югру» и «Ижсталь», за 103 матча отметился 45 (26+19) очками.
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