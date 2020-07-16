«Спартак» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами — Сергеем Купцовым, Романом Дюковым и Денисом Цыгановым, сообщается на официальном сайте московского клуба.

25-летний нападающий Купцов в минувшем сезоне провёл пять матчей в составе «Северстали» и 35 встреч в чемпионате ВХЛ за «Молот-Прикамье» и новокузнецкий «Металлург».

24-летний защитник Дюков в сезоне-2019/2020 сыграл 20 матчей в составе минского «Динамо» и также в чемпионате Беларуси за минскую «Юность».

Также за «Юность» выступал в прошлом сезоне 26-летний форвард Цыганов, ставший вместе с командой чемпионом Экстралиги.

Все перечисленные хоккеисты примут участие в первом предсезонном сборе «Спартака», который стартовал в Новогорске.