«Спартак» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами
«Спартак» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами — Сергеем Купцовым, Романом Дюковым и Денисом Цыгановым, сообщается на официальном сайте московского клуба.
25-летний нападающий Купцов в минувшем сезоне провёл пять матчей в составе «Северстали» и 35 встреч в чемпионате ВХЛ за «Молот-Прикамье» и новокузнецкий «Металлург».
24-летний защитник Дюков в сезоне-2019/2020 сыграл 20 матчей в составе минского «Динамо» и также в чемпионате Беларуси за минскую «Юность».
Также за «Юность» выступал в прошлом сезоне 26-летний форвард Цыганов, ставший вместе с командой чемпионом Экстралиги.
Все перечисленные хоккеисты примут участие в первом предсезонном сборе «Спартака», который стартовал в Новогорске.
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