«Вашингтон» продлил сотрудничество с клубом из ECHL

«Вашингтон Кэпиталз» продлил договор о спортивном сотрудничестве с клубом лиги Восточного побережья (ECHL) «Саут Каролина Стингрейс», информирует официальный сайт «столичных». Новое соглашение рассчитано на три сезона.

«Мы рады продлению нашего соглашения с организацией «Саут Каролина Стингрейс». С нетерпением ждём продолжения нашего сотрудничества с первоклассной и успешной организацией, в которой наши перспективы могут развиваться», ─ сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».