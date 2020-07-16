«Чикаго» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта со швейцарским нападающим Пиусом Сутером. Контракт 24-летнего форварда с клубом рассчитан на один год и вступит в силу с сезона-2020/2021.
В минувшем сезоне Сутер стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В 50 матчах он набрал 53 (30+23) очка. В юности форвард уже пытался пробиться в НХЛ. Тогда он выступал в молодёжной лиге Онтарио, но клубы НХЛ так и не задрафтовали его. В итоге нападающий вернулся в Европу.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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