Нападающий Никита Михайлов подписал контракт с «Сочи»

Бывший нападающий «Сибири» Никита Михайлов подписал контракт с «Сочи», информирует официальный сайт южан. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Михайлов забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени. В плей-офф российский форвард принял участие только в одном матче, не отметившись результативными действиями.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.