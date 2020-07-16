Евгений Малкин не попал в список претендентов на «Билл Мастертон Трофи»

Ассоциация хоккейных журналистов представила имена финалистов в борьбе за «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает пресс-служба организации в «Твиттере».

На трофей претендуют защитник «Даллас Старз» Стивен Джонс, нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом и форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер Робин Ленер, выступавший тогда за «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее «Питтсбург Пингвинз» номинировал на «Билл Мастертон Трофи» российского нападающего Евгения Малкина. Другие клубы не отправляли на номинирование российских хоккеистов.