Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Романом Горбуновым

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с российским нападающим Романом Горбуновым, информирует официальный сайт белорусского клуба.

Минувший сезон Горбунов провёл в тюменском «Рубине». В 48 матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги форвард набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф в активе россиянина 9 (1+8) очков в 10 матчах.

Кроме того, минский клуб подписал новый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Для воспитанника гомельского хоккея это будет уже шестой сезон в составе «Динамо».

В минувшем сезоне Знахаренко провёл за «Динамо» в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-16» и 24 минутах штрафного времени.