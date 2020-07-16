Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Романом Горбуновым
Минское «Динамо» подписало пробный контракт с российским нападающим Романом Горбуновым, информирует официальный сайт белорусского клуба.
Минувший сезон Горбунов провёл в тюменском «Рубине». В 48 матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги форвард набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф в активе россиянина 9 (1+8) очков в 10 матчах.
Кроме того, минский клуб подписал новый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Для воспитанника гомельского хоккея это будет уже шестой сезон в составе «Динамо».
В минувшем сезоне Знахаренко провёл за «Динамо» в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-16» и 24 минутах штрафного времени.
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