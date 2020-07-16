У защитника «Салавата Юлаева» развилась двусторонняя пневмония. Он находится в больнице
У защитника «Салавата Юлаева» Игоря Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония, сообщает «Горобзор.ру». Сейчас хоккеист уфимского клуба находится в одной из московских больниц.
23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в Высшей хоккейной лиге и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности Игорь провёл 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач. В межсезонье защитник пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена.
Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
Мясищев: буду играть на 110 процентов, чтобы закрепиться в составе «Салавата»
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