Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши провёл тренировку с микрофоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» показал, как нападающий Ти Джей Оши проводит очередную тренировку после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».