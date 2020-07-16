Бывший вратарь «Северстали»: после Европы обратно в ВХЛ совсем не хочется

Бывший вратарь «Северстали» Илья Донченко рассказал о планах, а также прокомментировал уход из жизни форварда «Южного Урала» Павла Крутия, который скончался во время пробежки на тренировочных сборах.

«После Европы, если честно, обратно в ВХЛ совсем не хочется. Почему? Отношение к хоккеистам человеческое. Пример из недавних — ситуация с Пашей Крутием. Это как нельзя лучше описывает отношение. На тебя не будут тратить время на медосмотре. Я был в вышке в четырёх командах, и меня ни разу не просили пройти полное обследование и показать бумажки, а гоняли наравне со всеми — выживай. Бывало, ребята «отваливались» по здоровью и их просто списывали.

В Латвии чувствовал, что обо мне заботятся. Может, в отношении спорта они уступают нам. В России гиперответственность тренеров и руководства даёт результат. С другой стороны, свобода позволяет развиваться самому. От этого коллектив прочнее.

Продолжу карьеру или решил, что всё? К счастью, пришёл к мысли, что, наверное да, всё. Для меня хоккей был «чёрным делом»: выхожу на лёд помогать команде. Не было удовлетворения, потому и сезоны получались ломаными. На старте всегда играл с огромным желанием помочь, а на фоне того, что не получал удовлетворения, постепенно скатывался. Честно говоря, вообще больше в поле любил играть, а в ворота встал, потому что начал расти резко и на этом фоне были проблемы с сердцем, хотя нагрузки в воротах тоже совсем не детские. И кроссы традиционные тоже никто не отменял. Не очень понимаю, для чего вратари их бегают. Наверное, чтобы полевым не было обидно, что вратари не бегают, ха-ха-ха. Сейчас на волне смерти Паши Крутия, думаю, придём к тому, чтобы отказаться от чрезмерных нагрузок», ─ приводит слова Донченко Sport24.