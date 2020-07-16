Андрей Зубарев сообщил, что у него выявили вирусную пневмонию

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев заболел вирусной пневмонией. Об этом игрок сообщил в «Инстаграме».

«Все мы слышали о каком-то там вирусе, всё издалека, пока это не касается тебя и твоих близких. Себя оберегали, спиртом обрабатывали. Антисептиком, перчатками, масками, респираторами, противогазами пользовались (да-да и такое было). Боишься, переживаешь, как бы не заболеть, как бы заразу домой не принести, закрыты были в четырёх стенах. Подготовка к сезону на этом фоне конечно же срывалась, ну а что делать ─ здоровье важнее.

И вот наконец-то можешь приехать в расположение команды, ура, тренироваться с ребятами. Соскучился по хоккею, по общению, по коллективу. Начинаешь проходить тесты, готовишься к тяжёлой предсезонке, чтобы в скором времени играть с соперниками. Но говорят — подожди, не спеши, вот тебе первый соперник. Сначала с ним справься, а потом можешь делать всё что хочешь. Ну как же его зовут? Вирусная пневмония.

Делаем выводы. Берегите себя, доверяйте только людям, с кем живёте в одних стенах, в ком уверены, как, где и с кем они виделись, использовали ли средства защиты. Повремените пока с друзьями, родственниками, потом они вам скажут спасибо. Штука эта неприятная. Всем — здоровья», ─ написал Зубарев.