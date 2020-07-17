Хартикайнен обратился к фанатам за помощью в поисках лучших мест для рыбалки в Башкирии

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен призвал болельщиков уфимского клуба помочь ему с поиском лучших мест для рыбалки в Башкирии.

«Привет, мне нужна помощь. Нужно найти хорошие рыбацкие места недалеко от Уфы! Судак, треска, сом, щука, окунь, озеро или река ─ без разницы. Уфимцы, помогите мне. Я бы с удовольствием отправился с вами на рыбалку ─ увидеть лучшие места для рыбалки в Башкирии!» ─ написал Хартикайнен в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: Аккаунт Теэму Хартикайнена в «Инстаграме»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Тэему Хартикайнен набрал 36 (21+15) очков в 57 встречах за клуб из столицы Башкортостана. В серии плей-офф с омским «Авангардом» ему удалось забросить 5 шайб и отдать 1 результативную передачу в 6 матчах, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 2022 года.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.