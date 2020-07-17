Маккиннон: впервые чувствую, что у «Колорадо» есть шанс выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли.

«У нас было много травм во время сезона. Нам не повезло в этом плане. Полным составом мы провели всего около десяти матчей. Сейчас все здоровы, все замечательно выглядят. Я провожу седьмой сезон в НХЛ, но впервые чувствую, что у нас есть шанс выиграть Кубок. Такой шанс выпадает не всегда, и стоит отнестись к нему серьёзно. Мы верим, что можем победить», ─ приводит слова Маккиннона пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».