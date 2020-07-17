Светлов ─ о «Куньлуне» в Мытищах: из КХЛ легко выпасть, но крайне тяжело вернуться

Экс главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о том, что «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в Мытищах.

«Почему китайцы выбрали далекое Подмосковье, а, например, не Владивосток? Больной для меня вопрос. С точки зрения инфраструктуры, интереса к хоккею Владивосток не уступит ни одному городу России, за исключением, может быть, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Не случайно «Адмирал» с наименьшим в лиге бюджетом, который оказывался значительно ниже даже пола зарплат, в последние годы был конкурентоспособен.

Тем не менее «Куньлунь» посчитал, что вариант с Мытищами проще. Раз Лига его утвердила, значит, всё нормально. Главное, что «Куньлунь» в эти тяжёлые времена сохранил за собой место в КХЛ и потенциал, с которым можно решать задачи. Вот в чем ключевой момент.

Почему ключевой? Нужно чётко понимать: из КХЛ легко выпасть, но крайне тяжело в лигу вернуться. Даже имея инфраструктуру, клуб после выхода теряет игроков, а это самый большой капитал.

В своё время я это проходил, когда с «Адмиралом» и «Ладой» мы вступали в лигу, в случае с Владивостоком — через драфт расширения, то есть получали льготных игроков при комплектовании состава. Насколько я понимаю, у клубов, которые решили пропустить сезон КХЛ, такого преимущества уже не будет. И все хоккейные люди прекрасно понимают, насколько будет тяжело восстановить своё место в лиге. Тут, как говорится, ломать — не строить», ─ приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.