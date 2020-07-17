Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в третий раз подряд номинирован на «Везина Трофи»

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в число претендентов на звание лучшего вратаря сезона, сообщает агент Дэн Мильштейн в «Твиттере».
Для 25-летнего россиянина это уже третья подряд номинация на «Везина Трофи» — награду, ежегодно вручаемую вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. При этом Василевскому удалось выиграть награду лишь в прошлом году.
В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.
В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время как минимум 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).
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