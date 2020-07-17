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Тарасенко: «Сент-Луису» нужно сделать всё, чтобы показать в плей-офф наш лучший хоккей

Тарасенко: «Сент-Луису» нужно сделать всё, чтобы показать в плей-офф наш лучший хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о своих ожиданиях от возобновления сезона в НБА, а также выразил радость по поводу возвращения в строй после травмы.

«Мы готовимся к очень важному периоду. Плей-офф — главное в НХЛ. Мы начинаем новый сезон с кубковых игр после перерыва, и это замечательно. Все понимают, что стоит на кону, знают, что надо подготовиться и играть на полную с самого начала. Нужно сделать всё, чтобы показать в плей-офф наш лучший хоккей.

Что касается травмы, то всё в прошлом. Порой было очень тяжело, но я уже катаюсь с командой и очень этому рад. Мне уже не нужно вспоминать, что было. Пока всё очень хорошо. Мы провели пару замечательных тренировок, работали в быстром темпе. Все получают огромное удовольствие от того, что собрались вместе.

Мы много времени вместе проводим на льду, и я очень рад, что вернулся в тройку к Шенну и Шварцу. Надеюсь, что и они этому рады. Мы много матчей сыграли таким составом в последние годы и хорошо понимаем друг друга. Мне кажется, что мы знаем, как сделать так, чтобы наше звено добилось успеха. В прошлом сезоне мы приобрели определённый опыт. Постараемся воспользоваться им, будем забивать голы, делать всё, чтобы преуспеть и на этот раз», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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