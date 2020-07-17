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Иностранные легионеры «Трактора» вернулись в Челябинск

Иностранные легионеры «Трактора» вернулись в Челябинск
Хоккей / КХЛ 0

Ночью 17 июля иностранные легионеры «Трактора» Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Томаш Гика, новички Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Понтус Оберг, Роман Вилла, а также тренер по вратарям Симо Вехвилайнена прибыли в Челябинск чартерным рейсом из Праги.

«От лица хоккейного клуба мы хотим поблагодарить правительство Челябинской области и лично губернатора Челябинской области, оперативный штаб правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, МИД РФ, Минспорта РФ, КХЛ, Роспотребнадзор, УВМ ГУ МВД России и Челябинской области, ФСБ, Росавиацию, таможенные и пограничные службы Российской Федерации, а также международный аэропорт Челябинска и авиакомпанию S7 Airlines», — говорится в заявлении на официальном сайте «Трактора».

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