Иностранные легионеры «Трактора» вернулись в Челябинск
Ночью 17 июля иностранные легионеры «Трактора» Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Томаш Гика, новички Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Понтус Оберг, Роман Вилла, а также тренер по вратарям Симо Вехвилайнена прибыли в Челябинск чартерным рейсом из Праги.
«От лица хоккейного клуба мы хотим поблагодарить правительство Челябинской области и лично губернатора Челябинской области, оперативный штаб правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, МИД РФ, Минспорта РФ, КХЛ, Роспотребнадзор, УВМ ГУ МВД России и Челябинской области, ФСБ, Росавиацию, таможенные и пограничные службы Российской Федерации, а также международный аэропорт Челябинска и авиакомпанию S7 Airlines», — говорится в заявлении на официальном сайте «Трактора».
«Трактор» назвал заявку команды для прохождения предсезонного сбора
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