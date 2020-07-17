Арену в Эдмонтоне залило во время шторма. Город должен принять матчи плей-офф НХЛ

Хоккейную арену в Эдмонтоне залило во время шторма, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Ужасный шторм в Эдмонтоне. На видео видно, что вода заливает вход в арену Roger Place, но она не повреждена. НХЛ на данный момент не обеспокоена», – написал Дрегер в «Твиттере».



«В результате сильного шторма одному из терминалов были нанесены повреждения. Также зафиксированы протечки в некоторых других частях здания. Мы производим оценку ущерба и в настоящее время уверены, что это не помешает нашей готовности принять матчи НХЛ», – сказано в сообщении в аккаунте арены в «Твиттере.

Ранее Эдмонтон получил право на проведение матчей плей-офф НХЛ наряду с Торонто. В городе также запланировано проведение финала Кубка Стэнли.