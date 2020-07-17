«Трактор» внёс изменения в план подготовки к новому сезону КХЛ
«Трактор» на официальном сайте объявил о внесении изменений в план подготовки челябинской команды к сезону-2020/2021. Первый матч межсезонья «Трактор» проведёт с «Югрой» 30 июля в Челябинске.
Стартовый тренировочный цикл «Трактора»:
15-18 июля – двухразовые тренировки в зале (утро/вечер)
20-23 июля – зал (утро) + зал/лёд (вечер)
25-28 июля – зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)
30 июля – контрольный матч с «Югрой»
1 августа – зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)
2 августа – контрольный матч с магнитогорским «Металлургом».
Ранее главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин определил состав команды для прохождения предсезонного сбора. Хоккеисты разместятся в гостинице, где будут изолированы от посторонних контактов.
«Трактор» назвал заявку команды для прохождения предсезонного сбора
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