«Трактор» внёс изменения в план подготовки к новому сезону КХЛ

«Трактор» на официальном сайте объявил о внесении изменений в план подготовки челябинской команды к сезону-2020/2021. Первый матч межсезонья «Трактор» проведёт с «Югрой» 30 июля в Челябинске.

Стартовый тренировочный цикл «Трактора»:

15-18 июля – двухразовые тренировки в зале (утро/вечер)

20-23 июля – зал (утро) + зал/лёд (вечер)

25-28 июля – зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)

30 июля – контрольный матч с «Югрой»

1 августа – зал/лёд (утро) + зал/лёд (вечер)

2 августа – контрольный матч с магнитогорским «Металлургом».

Ранее главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин определил состав команды для прохождения предсезонного сбора. Хоккеисты разместятся в гостинице, где будут изолированы от посторонних контактов.