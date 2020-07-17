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Источник: зарплата защитника Трямкина в «Автомобилисте» составит 25 млн рублей

Источник: зарплата защитника Трямкина в «Автомобилисте» составит 25 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Никита Трямкин, продливший контракт с «Автомобилистом», заработает в следующем сезоне 25 млн рублей (без учёта бонусов), сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Новый контракт игрока с клубом рассчитан на один сезон.

Никита родился 30 августа 1994 года в Екатеринбурге и начинал путь в хоккее в школе «Спартаковец». С сезона-2011/2012 играл за молодёжную команду «Авто», а уже со следующего года подключался к матчам за основной состав «Автомобилиста». На протяжении трёх следующих сезонов выступал за первую команду и со временем стал одним из ведущих защитников клуба.

В начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в КХЛ Никита подписал контракт с канадским клубом «Ванкувер Кэнакс» на два сезона. В 2017 году вернулся в родной “Автомобилист”, подписав контракт на три года. Сезон-2017/2018 стал лучшим в карьере защитника, он набрал 25 (9+16) очков в 51 матче и вошёл в символическую пятёрку КХЛ, был признан лучшим защитником КХЛ.

«Автомобилист» продлил контракт на один сезон с защитником Никитой Трямкиным
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