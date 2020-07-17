Иностранные игроки и тренеры «Автомобилиста» прибыли в Екатеринбург
Иностранные игроки и тренеры «Автомобилиста» прибыли в Россию, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
«Сегодня рано утром в Екатеринбург прибыли главный тренер “Автомобилиста” Билл Питерс, его помощник Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд. По прибытии в наш город Билл, Перри, Якуб и Питер прошли установленное требованиями Роспотребнадзора тестирование на COVID-19», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Автомобилиста» в «Твиттере».
Уральская команда вышла из отпуска 14 июля. С 17 по 31 июля “Автомобилист” проведёт тренировочные сборы на базе в поселке Рефтинский в Свердловской области. Затем запланированы два контрольных матча, соперники и даты будут объявлены позже.
Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста»
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