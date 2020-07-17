Торторелла — о микрофонах во время матчей: теперь придётся отказаться от нецензурных слов

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о размещении микрофонов на тренерских скамейках во время матчей.
«Это будет странно. Мне придётся следить за тем, что я говорю. Теперь придётся отказаться от нецензурных слов», — сказал Торторелла.
В ходе регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» на $ 20 тыс. за комментарии после матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс». После матча главный тренер «Блю Джекетс» обрушился с критикой на работу главных арбитров встречи. В овертайме судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит через 0,2 секунды после сирены. По мнению Тортореллы, неправильные действия арбитров при определении точного времени матча привели к серии буллитов, в которой Корписало получил травму.
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