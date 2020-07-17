Джонстон — об арене в Эдмонтоне: объём работ по восстановлению ещё не ясен

Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон поделился мнением о затоплении арене в Эдмонтоне, где должны пройти матчи плей-офф НХЛ.
«Первоначальный план состоит в том, что все надеются, что стадион удастся привести в порядок к тому моменту, когда туда прибудут команды НХЛ. Пока степень разрушений и беспорядка не ясна. Считается, что полностью затоплено только фойе у входа с главной площади перед ареной. До старта матчей ещё достаточно много времени, но объём работ по восстановлению ещё не ясен.
Первое запланированное мероприятие на «Роджерс-плейс» — это выставочный матч между «Эдмонтоном» и «Калгари», который должен состоятся 28 июля. Пока что ощущение такое, что можно успеть сделать уборку до старта всех активностей. Но что поделать, это же 2020 год!» — сказал Джонстон.
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