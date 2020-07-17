В возрасте 42 лет ушёл из жизни известный российский хоккеист Алексей Тезиков

16 июля скоропостижно скончался воспитанник «Лады» Алексей Тезиков, сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба. Алексею стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.
Алексей дебютировал за «Ладу» в сезоне-1995/1996 в возрасте 17 лет, став чемпионом России в составе тольяттинского клуба. В 1997 году хоккеист принял решение об отъезде в Северную Америку. В Канаде он выступал за клуб юниорской лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс», в составе которого завоевал «Реймонд Легаси Трофи» — приз лучшему защитнику-новичку.
Также в этом сезоне в составе сборной России Тезиков завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира. В апреле 1999 года Алексей дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». В общей сложности в НХЛ он сыграл в 30 матчах за «Вашингтон» и «Ванкувер Кэнакс», после чего принял решение вернуться в Россию, где поиграл в нескольких клубах Суперлиги, КХЛ и ВХЛ, завершив карьеру в 2015 году. Алексею Тезикову было 42 года.
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