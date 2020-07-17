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Защитник Михаил Науменков продлил контракт с ЦСКА

Защитник Михаил Науменков продлил контракт с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Михаил Науменков продлил контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба. 27-летний защитник будет защищать армейские цвета в сезоне 2020/2021.

27-летний Науменков большую часть карьеры защищает цвета ЦСКА. В минувшем сезоне, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, хоккеист провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и сделал пять результативных передач. В плей-офф Науменков принял участие в двух матчах. В среднем за матч Михаил проводил на льду меньше 14 минут.

В КХЛ Науменков также защищал цвета «Адмирала». В общей сложности за карьеру в КХЛ россиянин сыграл 375 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 47 голевых передач при показателе полезности "+128" и 337 минутах штрафного времени.

Агент Науменкова и Шалунова сообщил, что хоккеисты хотят остаться в ЦСКА
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